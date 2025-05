Serie B il Padova alla ricerca di un nuovo stadio dopo la bocciatura dell’agibilità dell’Eugenio Il ‘Menti’ di Castellamare in pole

Il Padova, in Serie B, è alla ricerca di un nuovo stadio dopo la bocciatura dell’agibilità dell’Euganeo. La Commissione provinciale di vigilanza ha sollevato problematiche importanti, spingendo la società a considerare il ‘Menti’ di Castellamare come possibile nuova casa per le proprie ambizioni sportive.

Serie B, il Padova alla ricerca di un nuovo stadio dopo la bocciatura dell'agibilità dell'Eugenio. Chiesta la disponibilità per il 'Menti' di Castellamare Dopo la bocciatura dell'agibilità dello stadio Euganeo della città patavina da parte della Commissione provinciale di vigilanza, dovuta al rilevamento di criticità legate alla capienza e alla sicurezza, il Padova sta lavorando .

La serie B potrebbe restare al “San Vito-Marulla”, ma per far giocare il Padova

Come scrive corrieredellacalabria.it: Lo stadio cosentino potrebbe ospitare le prime due gare della squadra veneta, causa lavori all’Euganeo. Intesa tra club e comuni, manca solo il via libera di prefetto e questore ...

Virtus Entella, Avellino e… Padova: i biancorossi sono la terza squadra promossa in Serie B

Si legge su gianlucadimarzio.com: Il Padova è la seconda squadra a centrare la promozione aritmetica in Serie B. I veneti vincono il girone A e battono in volata il Vicenza, chiudendo il campionato davanti ai rivali. Un campionato in ...

Padova promosso in Serie B: basta un pareggio a Lumezzane

Da corrieredellosport.it: Il Padova completa il quadro delle promosse dalla Serie C alla Serie B dopo i salti di categoria ottenuti da Virtus Entella (girone B) e Avellino (girone C). Il Padova di Oughourlian, Peghin ...

