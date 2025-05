Serie A Simonelli | Var in Atalanta-Roma? L’errore umano può esserci

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, interviene sul tema del Var in occasione di Atalanta-Roma, sottolineando la sua utilità nel risolvere situazioni complesse. Tuttavia, mette in guardia che, come in qualsiasi sistema, l'errore umano può ancora verificarsi, evidenziando le sfide legate all'implementazione di questa tecnologia nel calcio.

(Adnkronos) – “Io non do ragione o torto a nessuno, dico che il Var è uno strumento molto utile, lo è stato per risolvere molti casi intricati. Poi è chiaro che, come sempre, anche nel Var ci può essere l'errore umano”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, commentando le . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

