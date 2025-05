Maurizio Sarri è pronto a sognare in grande con una nuova rivoluzione per il futuro. Ecco l’offerta decisiva in Serie A, può arrivare subito Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’allenatore toscano Maurizio Sarri. Da mesi è ormai senza squadra in attesa del progetto giusto: spunta la nuova rivoluzione in Serie A con l’arrivo immediato dell’ex tecnico di Lazio, Napoli e Juventus. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la miglior scelta possibile in ottica futura. Serie A, nuova rivoluzione: biennale per Sarri – Lapresse – calciomercato.it Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare in panchina dopo l’addio alla Lazio. Il suo profilo è molto ambito per le big della Serie A: ecco la nuova rivoluzione, subito un biennale per l’allenatore toscano. Da ormai tanti mesi è senza squadra visto che sta aspettando l’offerta giusta per iniziare la nuova stagione. 🔗Leggi su Calciomercato.it

