Serie A maxi-operazione contro il pezzotto Interviene il commissario Agcom | Ritracciabile anche chi usa Vpn

La Serie A affronta una maxi-operazione contro il pezzotto, il sistema illegale che consente l'accesso a contenuti protetti. Il commissario Agcom avverte: anche gli utenti di VPN sono ritracciabili. Sono stati giĂ individuati e sanzionati coloro che utilizzano queste pratiche illecite, evidenziando l'impegno per la tutela dei diritti televisivi.

Serie A, maxi-operazione contro il pezzotto. Interviene il commissario Agcom: «Ritracciabile anche chi usa Vpn» Sono stati individuati e sanzionati per l’utilizzo del “pezzotto”, (il sistema illegale che consente l’accesso ai contenuti televisivi protetti dalle reti IPTV, tra cui la Serie A e le competizioni calcistiche), 2282 persone, convocate tra marzo e aprile 2025 presso . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A, maxi-operazione contro il pezzotto. Interviene il commissario Agcom: «Ritracciabile anche chi usa Vpn»

