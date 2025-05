Serie A | Gimenez Orsolini e McTominay | ecco le nomination per il premio del MVP di maggio

La Lega Serie A ha annunciato le nomination per il premio di miglior calciatore del mese di maggio. Tra i candidati spiccano i nomi di Gimenez, Orsolini e McTominay, che si sono distinti per le loro straordinarie performance. Scopriamo di più sui candidati e sulle loro prestazioni in questo mese decisivo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

SERIE A - "Player of the Month" del mese di maggio, tra i candidati anche Scott McTominay

Da napolimagazine.com: Dopo aver vinto il premio di miglior giocatore del mese di aprile, Scott McTominay è tra i candidati allo stesso premio anche per maggio. Ad ufficializzarlo è la Lega Serie A: "I candidati all`EA SPOR ...

Serie A, nessun interista tra i candidati al premio di MVP di maggio: è la seconda volta di fila

Scrive msn.com: Per la seconda volta di fila, non ci sono giocatori dell'Inter tra i candidati al premio di miglior giocatore della Serie A del mese. Si contenderanno il trofeo 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di m ...

Napoli, è McTominay mania: i numeri sono assurdi

Si legge su calciostyle.it: Prima, il record apparteneva Dennis Law (10 gol nella Serie A 1961/62 con il Torino). McTominay, questa stagione ... Il Milan batte 3-1 il Bologna: a Orsolini rispondono Gimenez con una doppietta e ...

