Sergio Mattarella sarà in tribuna a Roma per la finale Paolini-Gauff

Graditissima sorpresa per la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di sabato alle 17:00 tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. Tra gli spettatori dell’incontro che assegnerà il titolo ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A dare l’annuncio è stato il presidente della FITP Angelo Binaghi, poche decine di minuti fa, nella programmazione di Rai1. Non è la prima volta che Mattarella dimostra la sua vicinanza allo sport, e in questo caso al tennis: già aveva ripetutamente premiato, negli ultimi anni, gli azzurri vincitori di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Non è comunque la prima volta che si vede Mattarella al Foro Italico: i più attenti lo ricorderanno nel match inaugurale dei Mondiali di volley 2018 tra Italia e Giappone, che si disputò proprio sul Centrale del Foro Italico (che per alcuni anni è stato utilizzato in funzione outdoor per la pallavolo, con tutti i benestare del caso). 🔗Leggi su Oasport.it

