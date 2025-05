Sergio Mattarella al Foro Italico per la finale di Jasmine Paolini

Sabato 17 maggio, il Foro Italico si prepara a vivere un momento storico con la finale del singolare femminile degli Internazionali BNL d'Italia, in cui Jasmine Paolini sfiderà la giovane promessa Coco Gauff. A fare il tifo per la tennista italiana sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, simbolo di sostegno al talento nazionale.

