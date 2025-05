Serena Enardu smentisce tutto | ‘Io e Pago ci siamo lasciati a Pasquetta altro che matrimonio’

Serena Enardu rompe il silenzio e smentisce le voci sul suo presunto matrimonio con Pago. In un lungo sfogo su Instagram, l'ex tronista chiarisce che la loro relazione si è conclusa a Pasquetta e mette a tacere le speculazioni nate dopo le dichiarazioni del cantante in un'intervista televisiva. “No, non ci siamo sposati...”.

Serena Enardu rompe il silenzio con un lungo sfogo pubblicato nelle sue Instagram stories, smentendo categoricamente le voci sul presunto matrimonio con Pago, tornate a circolare dopo le dichiarazioni del cantante in una recente intervista televisiva. La ex tronista rompe il silenzio sui social: “Non c’è rispetto per la verità”. “Mi viene da ridere quando sento parlare di matrimonio e inviti già spediti. Ma quale matrimonio?”, ha scritto Serena, visibilmente infastidita. La notizia aveva preso piede dopo che Pago, ospite a La Volta Buona, aveva parlato di un futuro matrimonio con Serena, affermando anche di voler invitare la sua ex moglie Miriana Trevisan, con cui sostiene di avere oggi un buon rapporto. Ma Serena ha deciso di dire basta, raccontando la verità sulla sua relazione con Pago: “Io e lui non stiamo più insieme. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Serena Enardu smentisce tutto: ‘Io e Pago ci siamo lasciati a Pasquetta, altro che matrimonio’

