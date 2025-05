Senzatetto chiede l' elemosina ai passanti | multa di 150 euro e Daspo Ma interviene Mattarella e annulla tutto

A Verona, un senzatetto è stato multato per 150 euro e soggetto a un daspo urbano per aver chiesto l'elemosina davanti a un parcheggio, senza alcun comportamento aggressivo. Tuttavia, l'intervento del Presidente Mattarella ha portato all'annullamento della sanzione, sollevando interrogativi sulla giustizia sociale e i diritti delle persone in difficoltà.

Multato a Verona un senzatetto che chiedeva l’elemosina ai passanti davanti a un parcheggio senza mostrare atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti. Per lui una sanzione da 50 euro e un daspo urbano che lo costringeva a lasciare immediatamente la città con altri 100 euro da pagare. Ma. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Senzatetto chiede l'elemosina ai passanti: multa di 150 euro e Daspo. Ma interviene Mattarella e annulla tutto

Su questo argomento da altre fonti

Senzatetto chiede l'elemosina, multa di 150 euro: Mattarella annulla il provvedimento. «Sanzione inaccettabile, non faceva niente di male»

Secondo msn.com: VERONA - Il capo dello Stato, su parere del Consiglio di Stato, ha annullato un Daspo urbano e una multa comminati a un senzatetto di Verona, che ...

Annullati Daspo e multa a senzatetto a Verona: il capo dello stato accoglie il ricorso

Da gaeta.it: Il Consiglio di Stato e il Capo dello Stato annullano Daspo urbano e multa a un senzatetto di Verona, riconoscendo l’assenza di comportamenti molesti e sottolineando il rispetto dei diritti delle pers ...

Mattarella annulla multa e Daspo a un senzatetto di Verona

Come scrive msn.com: Il Capo dello Stato, su parere del Consiglio di Stato, ha annullato un Daspo urbano e una multa comminati a un senzatetto di Verona, che stava chiedendo l'elemosina senza atteggiamenti aggressivi. (AN ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rivoli: Adolescenti arrestati per sequestro e tortura di un senzatetto

Due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati a Rivoli, accusati di aver sequestrato e brutalmente torturato un uomo di circa 50 anni, un senzatetto che viveva in un casolare abbandonato.