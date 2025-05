Senza treni e pochi traghetti | sul lago è rebus estate Lunghe file agli imbarcaderi e commenti stizziti sui social

L'estate sul lago di Como si trasforma in un rebus, tra lunghe attese agli imbarcaderi e lamentele sui social. Con la chiusura della linea Lecco-Sondrio-Tirano per lavori olimpici, commercianti e operatori turistici chiedono più traghetti e corse in battello per evitare il collasso del turismo. Lecco è in attesa di soluzioni per gestire la situazione.

Lecco – Più traghetti e corse in battello sul lago di Como. A chiederlo sono i commercianti e gli operatori turistici della sponda lecchese e comasca, sia in vista dello stop per tre mesi ai treni sulla linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano, chiusa tutta estate per lavori olimpici, sia perché già adesso i collegamenti via lago non bastano. Lo testimoniano le lunghe file agli imbarcaderi e i commenti stizziti sui social, specialmente degli stranieri. Il rischio altrimenti è che i turisti scappino. L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato a Palazzo Lombardia i rappresentanti istituzionali del settore commercio e turismo del Comasco e del Lecchese. Insieme a Giovanna Mavellia, segretario generale di Confcommercio Lombardia, presenti all’incontro anche Graziano Monetti, direttore di Confcommercio Como, Luca Leoni, presidente di Federalberghi Como, Fabio Dadati, rappresentante di Confcommercio Lecco, Severino Beri, presidente di Federalberghi Lecco e Filippo Bini Smaghi, fdi Confcommercio Lombardia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senza treni e pochi traghetti: sul lago è rebus estate. Lunghe file agli imbarcaderi e commenti stizziti sui social

