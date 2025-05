Sensibilizzazione sulle patologie eosinofile | Palazzo San Giorgio s' illumina di magenta

Palazzo San Giorgio si illumina di magenta per sensibilizzare sulle patologie eosinofile. Eseo Italia, associazione di famiglie contro l'esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, celebra la Giornata Internazionale delle Patologie Eosinofile il 18 maggio, promuovendo consapevolezza e supporto per chi vive quotidianamente queste sfide. Unisciti a noi per fare la differenza!

Eseo Italia, associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, organizza anche quest’anno la Giornata Internazionale delle Patologie Eosinofile, prevista per il 18 maggio, nonché la Giornata Internazionale dell’Esofagite Eosinofila nella giornata. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sensibilizzazione sulle patologie eosinofile: Palazzo San Giorgio s'illumina di magenta

Su questo argomento da altre fonti

Reggio, Palazzo San Giorgio si illumina di magenta per la sensibilizzazione sulle patologie eosinofile

Segnala citynow.it: Anche nel 2025 il Comune di Reggio Calabria rinnova la sua adesione alla campagna: l’amministrazione ha confermato l’illuminazione di Palazzo San Giorgio in una delle giornate comprese tra il 18 e il ...

Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio si illumina di magenta per sensibilizzare sulle patologie eosinofile

Secondo strettoweb.com: Eseo Italia, Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, organizza anche quest’anno la Giornata Internazionale delle Patologie Eosinofile, previ ...

Campagna ESEO Italia per patologie gastrointestinali eosinofile

Scrive libero.it: Roma, 13 mag. (askanews) - "È in pieno svolgimento la campagna di sensibilizzazione che ESEO Italia organizza durante il mese di maggio. Siamo giunti alla quarta edizione, che quest'anno si arricchisc ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le principali patologie negli anziani: quali sono e come riconoscerle

Con l’andare avanti dell’età si possono presentare vari tipi di patologie e disturbi. Questo articolo nasce con l’intento di dare delle informazioni generali sui problemi più diffusi in modo tale da saperli riconoscere e così intervenire tempestivamente.