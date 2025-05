Sempio interrogato martedì Garlasco cosa c' è dietro

Andrea Sempio verrà interrogato martedì prossimo. La notizia viene diffusa in anteprima da Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata di "Quarto Grado" in onda il 16 maggio su Rete4. "Martedì prossimo Andrea Sempio verrà interrogato in Procura non su richiesta di Sempio ma è arrivata la convocazione da parte della Procura.In genere i magistrati arrivano alla conclusione delle indagini e convocano l'indagato prima di richiedere il rinvio a giudizio. Ma io non credo che l'indagine sia arrivata alla fine" 🔗Leggi su Iltempo.it

