Semifinali per Sinner e Musetti medico-fisiatra | Con partite molto ravvicinate recupero ancora più critico

Oggi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti affrontano le semifinali degli Internazionali di tennis di Roma, in scontri ravvicinati contro Tommy Paul e Carlos Alcaraz. In questo contesto, il recupero fisico diventa cruciale, come sottolineato da esperti di medicina sportiva. Ecco alcune strategie per ottimizzare il recupero e valorizzare le performance sul campo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti oggi di nuovo in campo nelle semifinali agli Internazionali di tennis di Roma contro Tommy Paul e Carlos Alcaraz, rispettivamente. “Quando le partite sono molto ravvicinate il recupero diventa ancora più critico. Strategie per migliorare la riduzione della fatica insieme a tecniche di recupero che favoriscono il ritorno alla normalità dei parametri fisiologici, come ad esempio, raffreddamento, idratazione, adeguato apporto di elettroliti e nutrizionale, durata e qualità del sonno sono fondamentali. I campioni come Musetti e Sinner hanno staff che prendono in considerazione ogni singolo aspetto, che sono in grado di programmare e individualizzare ogni strategia funzionale al mantenimento del livello di competitività al massimo. Anche se ovviamente più si va avanti nel torneo e più durano i singoli match più la fatica si sente anche per loro. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Semifinali per Sinner e Musetti, medico-fisiatra: “Con partite molto ravvicinate recupero ancora più critico”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Semifinali per Sinner e Musetti, medico-fisiatra: "Con partite molto ravvicinate recupero ancora più critico"

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti oggi di nuovo in campo nelle semifinali agli Internazionali di tennis di Roma contro Tommy Paul e Carlos Alcaraz, rispettivamente. "Quando le partite sono ...

Dove vedere Sinner-Musetti: possibile finale agli Internazionali?

Secondo calcioin.it: A che ora giocano Sinner e Musetti oggi? Dove vedere le partite in diretta TV e streaming gratis? Su quali canali seguirle live il 16 maggio?

L’Italia sogna la finale perfetta a Roma. Sinner attende Paul, Musetti all’esame Alcaraz

oasport.it scrive: Ad un passo dalla storia. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono molto vicini a realizzare un'impresa indelebile non solo per il tennis, ma per tutto lo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner supera Jiri Lehecka e accede alle semifinali di Indian Wells 2024

Jannik Sinner, il tennista italiano numero 3 del mondo, ha ottenuto una vittoria decisiva contro il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 32, nei quarti di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells.