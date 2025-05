Sei milioni per il sostegno alle imprese | arriva l' ok unanime al bilancio della Camera di Commercio

Sei milioni di euro per il sostegno alle imprese: è questo il risultato dell'approvazione unanime del bilancio 2024 da parte della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara. Le risorse, destinate alle aziende del territorio, si concentrano su principali linee di intervento mirate a stimolare la crescita e la competitività economica.

Sono sei i milioni di euro le risorse erogate dalla Camera di Commercia di Ravenna e Ferrara per le aziende del territorio. I numeri sono stati certificati durante il Consiglio camerale che ha approvato all'unanimità il bilancio del 2024 dell'ente. Le principali linee di intervento riguardano, si. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sei milioni per il sostegno alle imprese: arriva l'ok unanime al bilancio della Camera di Commercio

