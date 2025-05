Segreti di famiglia replica puntata 16 maggio in streaming | Video Mediaset

Scopri cosa accade nella nuova puntata di "Segreti di famiglia" (Yargi) di venerdì 16 maggio. Pars ed Eren si concentrano sulla ricostruzione dell'omicidio di Cinar, che afferma di aver sparato un solo colpo. Non perdere il video in streaming su Mediaset per seguire ogni intrigante dettaglio della trama.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 16 maggio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Pars ed Eren supervisionano la ricostruzione della dinamica dell’omicidio da parte di Cinar. Anche Ceylin è presente. Cinar sostiene di aver sparato un solo colpo. Ecco il video per rivedere l’episodio 99 in replica streaming. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntata 16 maggio in streaming | Video Mediaset

