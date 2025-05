2025-05-16 23:20:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il colpo di testa di 71 minuti di Marc Cucurella ha dato la vittoria al Chelsea contro il Manchester United nella loro ultima partita in casa della stagione e ha mantenuto il Blues nei luoghi di qualificazione della Champions League in Premier League. La cucurella piena di terzino ha sapientemente guidato nel vincitore da una consegna abile di Reece James, che ha colpito un post da distanza durante il primo tempo. Marc Cucurella con un enorme obiettivo per il Chelsea! pic.twitter.comlofq65ligt – Sky Sports Premier League (@skysportspl) 16 maggio 2025 Altro da seguire Il Chelsea si qualificherà per la Champions League?. Il Chelsea doveva abbinare la vittoria di Aston Villa a casa al Tottenham venerdì, che è iniziata 45 minuti prima, per rimanere sopra i Villan, che hanno iniziato la sera al sesto posto. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Segnala, risultato, gol come gol di cucurella mantiene il blues in Champions League