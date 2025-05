Seggi aperti a Bari per i cittadini polacchi | al voto per le elezioni presidenziali

Domenica 18 maggio, i cittadini polacchi residenti a Bari avranno l'opportunità di votare per le elezioni presidenziali del loro paese. In risposta alla richiesta del Console di Polonia a Brindisi, l'amministrazione comunale offrirà gli spazi dell'Urp per garantire l'accesso al voto e supportare la partecipazione civica della comunità polacca locale.

