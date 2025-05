Sean Diddy Combs in aula il video integrale delle violenze alla fidanzata

In un'udienza shockante, il video integrale della violenta aggressione di Sean "Diddy" Combs all'ex fidanzata Cassie Ventura è stato presentato in aula. Girato durante una lite in un hotel di Los Angeles, il filmato non modificato è diventato cruciale nel processo al rapper e produttore, accusato di abusi fisici a New York.

La violenta aggressione di Sean "Diddy" Combs all'ex fidanzata Cassie Ventura, durante una lite in un hotel di Los Angeles, è stata mostrata integralmente in aula: l'intero filmato, non modificato, è stato usato in tribunale nel corso del processo al rapper e produttore a New York, per abusi fisici e sessuali. Alcune parti del filmato erano state già diffuse nei mesi scorsi e pubblicate su diversi siti e organi di informazione.

