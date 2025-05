Se una bambina diversa viene spinta a buttarsi dal balcone

ROMA, 16 MAGGIO 2025 – Non si tratta più solo di scherzi pesanti o parole dette con superficialità. Il bullismo oggi ha assunto contorni violenti, spietati, insostenibili. È un veleno quotidiano che si insinua tra i banchi di scuola, in un gruppo WhatsApp, in una battuta detta a voce bassa ma che fa rumore dentro. E spesso chi ne è vittima ha tra i 10 e i 15 anni: un’età fragile, in cui si dovrebbe costruire fiducia, non abbattere l’autostima. Viviamo in una società che premia l’apparenza e dimentica l’empatia. Se una bambina non è alta, magra o conforme ai canoni estetici imposti dai social, può diventare il bersaglio perfetto. È già successo, succede troppo spesso. “Se non ti butti tu, ti buttiamo noi”. Frasi che non sono battute. Sono istigazione al suicidio. Sono parole che fanno paura, che possono segnare per sempre una vita. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it