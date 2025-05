Ma Putin è davvero alieno al nostro mondo? È più alieno degli altri che quel mondo, come ha avvertito Quirico, lo vorrebbero non sovvertire ma distruggere come hanno pur fatto tante volte? L’altro giorno sulla Stampa Domenico Quirico ha lanciato una provocatoria sfida che nessuno ha raccolto. 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Se Trump fa accordi con jihadisti pentiti perché l’Europa si arma per sconfiggere Putin? È più pericolosa la Russia o l’Islam?