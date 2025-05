Se l’autovelox non è omologato la multa è illegittima | ecco cosa ha stabilito la Cassazione

Una recente sentenza della Cassazione ha annullato tredici multe per eccesso di velocità, stabilendo che se un autovelox non è omologato, la sanzione è illegittima. Questo verdetto ribadisce l'importanza della corretta omologazione degli strumenti di rilevazione e potrebbe innescare una raffica di ricorsi contro multe simili. Scopri di più sui dettagli della decisione.

Una sentenza della Cassazione ha cancellato tredici multe per eccesso di velocità perché emesse con autovelox non omologati, ribadendo che approvazione e omologazione sono entrambe obbligatorie. La pronuncia travolge anche le circolari del Viminale e apre a un'ondata di ricorsi. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Se l’autovelox non è omologato, la multa è illegittima: ecco cosa ha stabilito la Cassazione

