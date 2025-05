Se il centrosinistra usa i referendum come una foglia di fico

Il centrosinistra sembra utilizzare i referendum come una foglia di fico, mentre l'astensionismo minaccia di farli disperdere senza eco. Gli eventi dell'8 e 9 giugno si trovano nell'ombra, segnalando una mancanza di attenzione da parte della tv pubblica. L'AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni ha persino richiamato la Rai per la scarsa informazione.

I r eferendum dell'8 e 9 giugno rischiano di disperdersi come lacrime nella pioggia dell' astensionismo. La tv pubblica non ne parla – tant'è che il Consiglio dell'AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni, «alla luce dei dati di monitoraggio, ha adottato un provvedimento di richiamo alla Rai e a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale, affinchĂ© garantiscano un'adeguata copertura informativa sui cinque temi oggetto dei referendum» – e il governo ha fatto campagna  per l'astensione. Peraltro legittimamente: non è lesa maestĂ costituzionale suggerire alla gente di stare a casa. Presidio del comitato promotore dei referendum (Imagoeconomica). Per il centrosinistra i referendum sono diventati una foglia di fico. Per ora l'unico risultato politicamente rilevante è il ruolo di foglia di fico che questi referendum stanno rappresentando per l' opposizione.

