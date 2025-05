Con il DM n. 23124 il MIM ha assegnato alle scuole secondarie nuove risorse finalizzate a potenziare l’orientamento, per la valorizzazione dei talenti degli studenti e per favorire scelte maggiormente consapevoli. Il termine per le candidature scade alle ore 18 del 22 maggio 2025. Con l’avviso pubblicato il 23 aprile scorso le scuole secondarie di . L'articolo Scuole secondarie di secondo grado: avviso di candidatura per l’orientamento nelle classi terze, quarte e quinte. Nuovo webinar di Fondazione Fenice . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it