Scuola tutti i numeri dei docenti in servizio nelle scuole calabresi

Negli ultimi giorni, l'Ufficio scolastico regionale della Calabria ha fornito importanti aggiornamenti sull'organico dei docenti. Aumentano le certezze per il futuro della scuola calabrese, con l'annuncio delle date delle prove orali per i candidati del concorso Pnrr 2, offrendo una visione chiara e rassicurante per il prossimo anno scolastico.

Aumentano le certezze sulla scuola calabrese che verrà . In questi giorni l’Ufficio scolastico regionale sta comunicando le date in cui si svolgeranno le prove orali per quanti hanno superato lo scritto del concorsone Pnrr 2 e ieri lo stesso Usr ha fatto chiarezza sull’organico dei docenti che dal primo settembre saranno in servizio nelle scuole tra Pollino e Stretto, con rettifiche rispetto a. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scuola, tutti i numeri dei docenti in servizio nelle scuole calabresi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scuola, tutti i numeri dei docenti in servizio nelle scuole calabresi

Si legge su gazzettadelsud.it: Aumentano le certezze sulla scuola calabrese che verrà. In questi giorni l’Ufficio scolastico regionale sta comunicando le date in cui si svolgeranno le prove orali per quanti hanno superato lo scritt ...

Scuola, a settembre in Toscana quasi 14mila studenti in meno: i motivi del fenomeno, i numeri e le conseguenze

Secondo msn.com: Le culle si svuotano, e con loro anche le aule. È questa la fotografia – cruda, ma a quanto pare inevitabile – che racconta lo stato di salute del sistema scolastico italiano. Un'emorragia silenziosa ...

Scuola, la sfida sul sostegno: 60mila specializzati in quattro mesi

italiaoggi.it scrive: La durata minima dei corsi è fissata in quattro mesi e la formazione avrà un costo significativo: 2.500 euro per i percorsi più lunghi, 2.000 per quello ridotto. La didattica sarà prevalentemente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.