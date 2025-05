scuola iniziata visita ministro valditara a salerno

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha preso il via dalla sede situata sul corso Vittorio Emanuele dell’Istituto Comprensivo Vicinanza di Salerno la visita del ministro dell’istruzione Valditara. Ad accoglierlo, la dirigente scolastica Sabrina Rega, ma c’è attesa e Apprensione, da parte di chi è deputato alla sicurezza, anche in vista della contestazione prevista da parte degli studenti del liceo Da procida di Salerno. Al centro della protesta che prevede due presidi uno dei quali alle 11 in piazza Sant’Agostino, il rifiuto dello sfruttamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro e la repressione del dissenso studentesco, come è stato comunicato in una nota della USD Campania. Il percorso di validità a Salerno proseguirà con un convegno promosso dall’associazione nazionali dei presidi presso il complesso monumentale di Santa Sofia e poi a Mercato San severino. 🔗Leggi su Anteprima24.it

