Scrittori in Borgo | Presentazione del romanzo ' La valle di Giosafat di Maria Cristina Cabani

Mercoledì 4 giugno alle ore 18, presso la Nunziatina, si svolgerà la presentazione del romanzo "La valle di Giosafat" di Maria Cristina Cabani. L’autrice dialogherà con Valentina Sturli e Fabrizio Bartelloni, in un evento dedicato agli appassionati di lettura, parte del programma "Scrittori in borgo" della Libreria Ghibellina. Vi aspettiamo!

Mercoledì 4 giugno, alle ore 18 presso la Nunziatina, Maria Cristina Cabani, autrice del nuovo romanzo "La valle di Giosafat", dialogherà con Valentina Sturli e Fabrizio Bartelloni. L'evento è parte del programma "Scrittori in borgo" organizzato dalla Libreria Ghibellina. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Scrittori in Borgo | Presentazione del romanzo 'La valle di Giosafat" di Maria Cristina Cabani

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Villa Bernasconi la presentazione del romanzo storico “La Marchesana di Saluzzo”

Come scrive ciaocomo.it: Per la Giornata Mondiale del libro l’invito a scoprire i segreti del ‘500 con gli scrittori Carla Negretti ... e Massimo Tallone presentano il romanzo storico “La Marchesana di Saluzzo ...

Un paese dove è vietato scavare: esce "Sottoterra", primo romanzo di Fabio Ferrari

Riporta ravennatoday.it: C'è la Romagna a fare da sfondo a "Sottoterra", romanzo d'esordio ... un posto tranquillo questo borgo novecentesco con distese di campi di grano, ulivi, corsi d’acqua e un gigantesco impianto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Valle d'Aosta : Operaio di Catanzaro muore in Orrido Pré-St.Didier

Un operaio stradale è morto, in Valle d'Aosta, precipitando nell'Orrido di Pré-Saint-Didier. Stava effettuando dei lavori per l'Anas con la sua impresa, sulla Statale 26.