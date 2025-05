Lo scrittore Scott Turow, celebre autore di thriller legali, esprime con fermezza le sue considerazioni in merito alla figura del nuovo pontefice statunitense, che approccerà il suo incarico con un messaggio di gentilezza e comprensione. Durante il Salone del Libro di Torino, Turow, noto per il successo ottenuto con Presunto innocente e per il suo . L'articolo Scott Turow su Leone XIV: papa di Chicago, gentilezza, diritti e critica alla politica USA è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Scott Turow su Leone XIV: papa di Chicago, gentilezza, diritti e critica alla politica USA