scossa di terremoto di magnitudo 2 1 nel comune di baia e latina in provincia di caserta

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nel comune di Baia e Latina, in provincia di Caserta. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose. Scopri di più sui dettagli e le implicazioni di questo evento sismico.

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07: magnitudo 4.4. Una seconda scossa elle 12.25

Scrive msn.com: Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07 di magnitudo 4.4. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli e nei comuni della provincia ...

Terremoto: scossa di magnitudo 2.1 registrata nella notte nel Catanese

Si legge su corriere.it: Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona di Zafferana Etnea, in provincia di Catania. La scossa è stata registrata alle 3.05 dalla Sala Operativa dell'Ingv.

Terremoto Emilia Romagna. Scossa 3.3 gradi tra Modena e Reggio

Alle 10.20 di domenica 13 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi è stata registrata dall'Ingv.