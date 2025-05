Scossa di terremoto all' ora di cena nel casertano

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel casertano alle 19:57, con magnitudo 2.6 e epicentro a Raviscanina, a sud-ovest del centro abitato. In mattinata, un altro sisma di magnitudo 2.1 era stato registrato nella stessa area, evidenziando un’attività sismica significativa nella regione.

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 19:57 dall'Ingv con una magnitudo di 2.6. L'epicentro è stato individuato nel territorio di Raviscanina, a circa 3 km a sud-ovest del centro abitato. In mattinata, invece, i sismografi avevano registrato un sisma di magnitudo 2.1 nel territorio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto questa sera di magnitudo 2.6 a Raviscanina, nel Casertano. È la seconda scossa oggi nella zona

Scrive fanpage.it: Scossa di terremoto a Raviscanina, nella provincia di Caserta, nella serata odierna. Questa mattina un’altra scossa di terremoto c’era stata a Baia e Latina, poco distante. Giornata movimentata quella ...

Scossa di terremoto nel Casertano oggi: epicentro a Baia e Latina

Segnala msn.com: All’alba è stata registrata anche una scossa di magnitudo 2.5 nei pressi della Costa Garganica, in provincia di Foggia mentre alle 11:25 un evento sismico si è verificato in prossimità del canale di ...

Scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel comune di Baia e Latina, in provincia di Caserta

Lo riporta fanpage.it: Scossa di terremoto a Baia e Latina, in provincia di Caserta: non si registrano danni a persone o cose.

