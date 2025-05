Scoppia lite sul treno poliziotto interviene e identifica due donne coinvolte in una rapina

Una lite accesa su un treno regionale ha attirato l’attenzione di un poliziotto in servizio. L’incidente, avvenuto a Firenze il 16 maggio 2025, ha coinvolto due donne che sono state identificate come partecipanti a una rapina, mentre l’agente interveniva per riportare la calma tra i viaggiatori.

Firenze, 16 maggio 2025 – Una lite tra diverse persone ha attirato l’attenzione di un agente della polizia libero dal servizio che viaggiava su un treno regionale che percorreva la tratta Firenze Rifredi-Santa Maria Novella. Il poliziotto, qualificandosi, si è avvicinato al gruppetto per tranquillizzare gli animi e riportare la calma. Una delle signora coinvolte nella discussione ha raccontato all’agente che poco prima, mentre attendeva l’autobus, nei pressi della stazione di Rifredi, era stata derubata del telefono dalle due giovani donne presenti sul treno che prima di fuggire l’avrebbero spinta violentemente a terra e minacciata con un coltello. Le due donne, italiane di 33 e 40 anni, subito identificate e fermate, sono state portate negli uffici della polizia Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e, all’esito dei controlli, sono state trovate ancora in possesso di un paio di forbici e due coltelli utilizzati per minacciare la vittima alla quale avevano sottratto il cellulare poi rinvenuto a bordo del treno. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia lite sul treno, poliziotto interviene e identifica due donne coinvolte in una rapina

