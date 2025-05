Scoppia la camion-mania Due giorni di sfide in pista

A Misano sta per esplodere la Truck mania tra le atmosfere da Happy days. Per la località misanese sarà un weekend intenso. Al Misano world circuit scenderanno in pista i camion per la tappa di apertura del Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Saranno quattro le gare della serie continentale in programma al ‘Marco Simoncelli’, due domani con inizio alle 14,55 e alle 17,25, e due domenica, con inizio alle 13,35 e alle 16,20. Sedici i piloti al via, per una delle griglie di partenze più competitive degli ultimi anni. Ma lo spettacolo non sarà solo in pista. Anche quest’anno nell’area del paddock si svolgerà il raduno dei camion decorati. Saranno circa 300 i partecipanti in arrivo a Misano per mostrare le livree personalizzate ad arte, colorando l’area dedicata al raduno, preparandosi alla grande parata finale di domenica in circuito. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

