Scooter e monopattino ancora due morti sulle strade milanesi

Due nuove vittime si aggiungono al triste bilancio degli incidenti stradali a Milano, coinvolgendo scooter e monopattini. La sicurezza sulle strade della città continua a destare preoccupazione. Il servizio di Marco Bergamaschi approfondisce questa tragica situazione.

Ancora morti sulle strade milanesi, le vittime a bordo di scooter e monopattini. Servizio di Marco Bergamaschi Scooter e monopattino, ancora due morti sulle strade milanesi TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scooter e monopattino, ancora due morti sulle strade milanesi

Strage silenziosa su due ruote: già dieci morti con i monopattini elettrici nel 2025

Riporta giornalelavoce.it: Nonostante le nuove regole entrate in vigore a dicembre, il numero di vittime è aumentato: casco obbligatorio, ma niente assicurazione né targa. L’Asaps lancia l’allarme: “Così non basta, serve una st ...

Notte di sangue a Catania, due morti in un grave incidente tra scooter in via Due Obelischi

Scrive blogsicilia.it: Due uomini, di 64 e 32 anni, sono morti in un violento scontro tra scooter avvenuto nella notte in via Due Obelischi, a Catania. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Catania, scontro tra scooter in via Due Obelischi: morti due centauri

meridionews.it scrive: È di due morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera, in via Due Obelischi, nella zona nord di Catania.

Incidente nel beneventano - scontro tra scooter: morti due 17enni

Scontro tra due scooter, morti due 17enni in provincia di Benevento. Le due vittime erano di Rotondi, in provincia di Avellino .