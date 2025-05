Scontro tra due moto | tre feriti uno è grave

Due moto si sono scontrate lungo la Statale 45, poco prima di Ponte Lenzino, causando tre feriti. Due persone riportano lesioni lievi, mentre un 42enne di Alessandri è in gravi condizioni. I soccorsi sono stati prontamente attivati per gestire la situazione, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

Soccorsi in azione lungo la Statale 45 poco prima di Ponte Lenzino nel territorio comunale di Corte Brugnatella. Per cause al vaglio si sono scontrate due moto che procedevano in direzioni opposte: il bilancio è di tre feriti: due con lievi lesioni e uno più grave, un 42enne di Alessandri, ma. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Scontro tra due moto: tre feriti, uno è grave

