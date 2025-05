Scontro tra ciclisti sulla pista ciclabile in fin di vita il giornalista Roberto Conci

Un grave incidente ha scosso la comunità di Trento, coinvolgendo il giornalista 64enne Roberto Conci. Mentre percorreva una pista ciclabile, Conci si è scontrato violentemente con un altro ciclista, riportando ferite serious. Attualmente ricoverato in rianimazione, le sue condizioni destano grande preoccupazione. Anche l’altro ciclista è stato soccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

