Scontro tra ciclisti gravissimo Roberto Conci

Di un grave incidente che ha scosso la comunità ciclistica trentina. Ieri, giovedì 15 maggio, due ciclisti, un 77enne e un 63enne, si sono scontrati violentemente sulla ciclabile di Trento, nei pressi di Spini di Gardolo. La situazione è critica e coinvolge un nome noto per la sua rilevanza in città e oltre.

Violentissimo scontro tra bici quello avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 15 maggio, sulla ciclabile di Trento nei pressi di Spini di Gardolo: ad essere coinvolti nell’incidente un ciclista 77enne e un 63enne, quest’ultimo un nome particolarmente noto in città e non solo. Si tratta. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Scontro tra ciclisti, gravissimo Roberto Conci

