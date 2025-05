Scontro tra auto e portavalori | quattro feriti

Un violento scontro tra un'auto e un portavalori ha causato quattro feriti nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, alle porte della città. Nell'incidente sono stati coinvolti un'utilitaria e un furgone portavalori di un istituto di vigilanza privata. Le condizioni dei feriti sono ancora da verificare.

Incidente alle 16,30 circa all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, alle porte della città. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi: un'utilitaria e un furgone portavalori di un istituto di vigilanza privata. Nell'impatto quattro persone sono rimaste ferite.

Scontro fra un portavalori e un'auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi

AREZZO - Scontro all'incrocio fra un furgone portavalori e un'auto ad Arezzo. Quattro i feriti, di cui due gravi, nell'incidente fra via del Gavardello e via del Mulinaccio

Assalti ai portavalori, a Cerignola si impara

La criminalità locale si è specializzata nell'assalto ai furgoni portavalori e ai Tir. Esportando le tecniche e formando giovani e promettenti "allievi"

