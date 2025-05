Scontro tra auto e moto | grave un ventisettenne

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e una moto all’Isolotto, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio. Un ragazzo di 27 anni, in sella alla moto, è caduto violentemente a terra a seguito dello scontro avvenuto in via Massa. Le condizioni del giovane destano preoccupazione e sono in corso accertamenti da parte delle autorità.

Scontro tra un’auto e una moto all’Isolotto, grave un ragazzo di 27 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 maggio poco prima delle 16, in via Massa. Come riportato da La Nazione, il ventisettenne che era in sella alla moto a seguito dello scontro è caduto violentemente a. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne

Ne parlano su altre fonti

Limone sul Garda, scontro tra auto e moto: grave una donna di 50 anni

Si legge su msn.com: Schianto in via 4 novembre intorno alle 12 di questa mattina. La donna – passeggera in sella alla due ruote – è stata portata d’urgenza in ospedale in elisoccorso. Illeso il conducente del motociclett ...

Auto e moto si scontrano a Firenze, grave ragazzo di 27 anni

Lo riporta msn.com: L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 16 maggio, in via Massa, nella zona dell’Isolotto ...

In moto si scontra con un’auto. Grave un centauro di 37 anni

Scrive msn.com: Carpi, l’incidente tra le vie. Traversa San Giorgio e Bollitora. Il ferito caricato in elisoccorso. e portato al Maggiore di Bologna.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trento: Incidente Mortale, Due Giovani Vite Spezzate in Scontro Moto-Monopattino

Nella tragica serata di giovedì 28 settembre a Trento, un drammatico incidente stradale ha segnato la fine prematura di due giovani vite.