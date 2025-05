Scontro tra auto a Pianico tre feriti e strada chiusa due ore

Un violento scontro frontale si è verificato sulla Statale 42 a Pianico venerdì pomeriggio, provocando tre feriti. Coinvolti un uomo e una donna di 65 anni, oltre a una donna di 59 anni. I soccorsi, giunti in codice giallo, hanno dichiarato che le condizioni dei feriti non destano particolare preoccupazione. La strada è rimasta chiusa per due ore.

Pauroso frontale sulla Statale 42 all’altezza di Pianico venerdì pomeriggio, 16 maggio, poco dopo le 15. Il bilancio è di tre feriti: un uomo e una donna entrambi di 65 anni e una donna di 59 anni. Soccorsi in codice giallo (media gravità) le loro condizioni non destano eccessiva preoccupazione, anche se per tutti si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto l’automedica, due ambulanze più l’elisoccorso. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Clusone per ricostruire la dinamica dell’incidente, molto probabilmente causato da un’invasione di corsia da parte di una delle due auto. Per facilitare i soccorsi e i rilievi la Statale è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scontro tra auto a Pianico, tre feriti e strada chiusa due ore

