Scontro nel Medio Friuli un' automobile si cappotta

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha coinvolto due automobili nel Medio Friuli, precisamente in località Gorizzo, nel comune di Camino al Tagliamento. La situazione è diventata critica quando una delle vetture si è cappottata, costringendo l'intervento immediato della squadra dei Vigili del fuoco di Codroipo.

Scontro tra 3 auto in Friuli, 4 feriti tra cui due minorenni

Scrive msn.com: (ANSA) - TRIESTE, 01 MAG - Un totale di quattro persone, tra cui due minorenni, sono rimaste ferite in uno scontro tra tre auto avvenuto verso le 10 sulla strada regionale 52 tra Tolmezzo e Villa ...

Pozzuolo del Friuli, violento scontro tra auto e furgone a Terenzano: un ferito, traffico rallentato per 2 ore

Segnala nordest24.it: POZZUOLO DEL FRIULI – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:40, si è verificato un incidente stradale nella frazione di Terenzano, lungo la SR94, all’intersezione tra Via Lumignacco e Via ...

Scontro tra furgone e auto, morte due persone in Friuli

Lo riporta msn.com: (ANSA) - TRIESTE, 03 APR - E' di due morti e un ferito molto grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina tra una vettura e un furgone a Muzzana del Turgnano (Udine).

