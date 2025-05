Scontro fra un portavalori e un’auto ad Arezzo | 4 feriti due sono gravi

Un grave incidente è avvenuto ad Arezzo, coinvolgendo un furgone portavalori e un'auto all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, inclusa l'auto infermierizzata e i volontari della Misericordia e della Croce Rossa.

AREZZO – Scontro all’incrocio fra un furgone portavalori e un’auto ad Arezzo. Quattro i feriti, di cui due gravi, nell’incidente fra via del Gavardello e via del Mulinaccio per cui è stato necessario l’intervento dell’auto infermierizzata, del Blsd della Misericordia e della Croce Rossa di Arezzo, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. I più gravi sono un uomo di 41 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo e una donna di 46 anni, anche lei in rosso ad Arezzo. Codice giallo, invece, per un 50enne e un 34enne. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Su questo argomento da altre fonti

Scontro fra un portavalori e un'auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi

Si legge su msn.com: AREZZO - Scontro all'incrocio fra un furgone portavalori e un'auto ad Arezzo. Quattro i feriti, di cui due gravi, nell'incidente fra via del Gavardello e via del Mulinaccio per cui è stato necessario ...

Fallito assalto a portavalori nel Barese, auto in fiamme

Lo riporta msn.com: Fallito assalto ad un portavalori questa mattina intorno alle 7:15 sul tratto della provinciale 231, tra Bitonto e Terlizzi, nel Barese. (ANSA) ...

Tentano assalto a portavalori a Bari ma il colpo fallisce: banditi in fuga, auto incendiate e traffico in tilt

Scrive fanpage.it: Paura oggi sul tratto della provinciale 231, tra Bitonto e Sovereto (frazione di Terlizzi), nel Barese dove un gruppo armato ha tentato un assalto ad portavalori ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tentato Colpo al Portavalori: Milano-Torino sotto Shock con un Tir di Traverso sull'A4

Milano-Torino è stata scossa da un audace tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori, con i malviventi che hanno cercato di bloccare il veicolo utilizzando un tir di traverso sull'autostrada A4.