Scontri in Libia formato battaglione neutrale per garantire la tregua a Tripoli

Scontri intensificati in Libia hanno portato alla creazione di un battaglione neutrale a Tripoli. La 53esima Brigata Indipendente e il 166^ Battaglione sono stati schierati per monitorare il cessate il fuoco, posizionandosi lungo le linee di conflitto per garantire la tregua e stabilizzare la situazione nella capitale.

ROMA (ITALPRESS) – Una formazione della 53esima Brigata Indipendente e del 166^ Battaglione è stata schierata a Tripoli per monitorare l’accordo di cessate il fuoco. Le unitĂ delle “Forze neutrali” hanno iniziato a schierarsi lungo le linee del fronte tra le parti in conflitto nella capitale Tripoli. Secondo i media libici, questo passo rientra nell’attuazione e nel follow-up dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto di recente per contenere l’escalation armata nella capitale libica. La “Formazione neutrale” comprende la 53esima Brigata indipendente, il 166^ Battaglione, la Forza di supporto nazionale e le Forze dell’ordine del Ministero degli interni del Governo provvisorio di unitĂ nazionale. Queste formazioni avevano il compito di posizionarsi nelle aree di tensione per garantire il mantenimento della tregua e disinnescare eventuali nuovi scontri. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Scontri in Libia, formato battaglione neutrale per garantire la tregua a Tripoli

