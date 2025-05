Sconti Tari e buoni spesa per i rifiuti nei centri di raccolta è tutto pronto | quando si parte e come funzionerà

Dal 22 maggio, i cittadini potranno beneficiare di sconti sulla Tari e buoni spesa portando i rifiuti differenziati nei centri comunali di raccolta. Dopo anni di attesa, finalmente si concretizzano le iniziative per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti. L'assessore all'Ambiente Pietro Alongi ha confermato l'avvio di queste misure. Ecco come funzioneranno.

Di sconti Tari per chi porta i rifiuti differenziati nei Ccr, centri comunali di raccolta, si parla ormai da oltre 10 anni, ma ora c'è una data precisa. E anche un'iniziativa parallela. Per entrambe si parte lo stesso giorno: "Il 22 maggio", ha garantito l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sconti Tari e buoni spesa per i rifiuti nei centri di raccolta, è tutto pronto: quando si parte e come funzionerà

