Scomparsa da un anno bambina ritrovava dalla polizia

La polizia di Novara ha ritrovato una bambina di 14 mesi scomparsa da un anno. L'operazione ha portato anche alla denuncia di tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. Le autorità stanno ora approfondendo la situazione per garantire la sicurezza della piccola, che è stata recentemente recuperata.

É stata ritrovata dalla polizia di Novara una bambina di 14 mesi che risultava scomparsa da un anno. Gli agenti hanno inoltre denunciato tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. É successo nelle scorse settimane. La piccola è stata ritrovata. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Scomparsa da un anno, bambina ritrovava dalla polizia

