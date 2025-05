Scomparsa da giorni | trovata morta in una casa

Arcevia (Ancona), 16 maggio 2025 – E’ stata ritrovata senza vita la 63enne di Arcevia di cui da giorni non si avevano notizie. Lunedì i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri che nella tarda mattinata di mercoledì, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna in un’abitazione del centro di Ostra Vetere. La 63enne, che viveva sola ad Arcevia, lavorava al Comune di Serra San Quirico e lunedì, senza alcun preavviso, non si era presentata al lavoro. L’allarme lanciato dai familiari, confermato dall’assenza sul posto di lavoro, ha fatto subito scattare le ricerche che hanno portato gli uomini dell’Arma a Ostra Vetere, nella casa di Borgo Cavour dove i sanitari, arrivati su chiamata dei militari, non hanno potuto fare altro che constatare che la donna era deceduta da alcuni giorni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

