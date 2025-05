Scomparsa 77enne | si cerca Anna Caterina Rinaldi

È scomparsa questa mattina Anna Caterina Rinaldi, 77enne residente nel rione di San Giovanni. Nata il 2 maggio 1948 a Monte Sant'Angelo, la donna è svanita senza lasciare traccia. La famiglia ha già sporto denuncia di allontanamento presso la polizia di Stato. Al momento della scomparsa, non portava con sé alcun documento.

