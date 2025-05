Sciopero scuola 23-24 maggio indetto da Csle e Conalpe NOTA Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un sciopero nazionale per il 23 e 24 maggio 2025, indetto da CSLE e CONALPE. L'astensione dal lavoro coinvolgerà il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole di ogni ordine e grado, sollevando questioni di rilievo nel settore educativo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che, per le intere giornate del 23 e 24 maggio 2025, è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale docente e ATA, sia a tempo determinato che indeterminato, delle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo Sciopero scuola, 23-24 maggio indetto da Csle e Conalpe. NOTA Ministero . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

