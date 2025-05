Sciopero della scuola | Qui non ci si ferma Garantite le lezioni

A Romanengo, le scuole rimangono aperte nonostante lo sciopero indetto per due giorni dalle organizzazioni sindacali. Le lezioni si svolgono regolarmente, garantendo la continuità dell'istruzione. La protesta riguarda il contratto di lavoro del personale scolastico, ma la comunità educativa ha scelto di non interrompere l'attività didattica.

Qui non ci si astiene dalle lezioni. A Romanengo scuole aperte regolarmente anche se è stato indetto uno sciopero di due giorni dalle organizzazioni sindacali che protestano per il contratto di lavoro. La decisione è stata presa dagli interessati che lavorano nelle scuole del paese, di ogni ordine e grado e non mancherà di scontentare i fautori di questa protesta. Quindi, due giorni di sciopero nel mondo della scuola che le organizzazioni sindacali Conalpe (Confederazione nazionale lavoratori e pensionati) e Csle (Confederazione sindacale lavoratori europei autonomi) hanno proclamato. Lo sciopero è a livello nazionale ed è indetto nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 maggio. Lo stop riguarda l’intero comparto istruzione e ricerca e coinvolge tutto il personale docente e Ata. Nonostante la proclamazione dello sciopero, a Romanengo le lezioni si terranno regolarmente. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero della scuola: "Qui non ci si ferma. Garantite le lezioni"

