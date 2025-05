Sciopero della scuola il 23 e 24 maggio | disagi in vista

E' stato proclamato uno sciopero nazionale per il personale docente ed Ata delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comunali e private, per le giornate di venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025 da parte di Csle e Conalpe. Nell’occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sciopero della scuola il 23 e 24 maggio: disagi in vista

