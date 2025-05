Sciopero degli educatori scolastici che supportano gli studenti con disabilità | Basta precariato

Gli educatori scolastici che supportano studenti con disabilità sono fondamentali per garantire l'inclusione e il diritto all'istruzione. Tuttavia, il loro lavoro essenziale è sottovalutato e precario: contratti insoddisfacenti, stipendi insufficienti e discontinuità economica durante l’estate. È ora di riconoscere il loro valore e mettere fine al precariato. Uniti per un futuro migliore!

Fanno un lavoro delicato ed essenziale. Senza di loro migliaia di studenti e studentesse con disabilità non potrebbero restare a scuola ma sono sottopagati, hanno contratti da collaboratori coordinati continuativi e restano senza stipendio nei mesi estivi. Sono gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione ovvero i cosiddetti educatori o per essere più precisi assistenti alla persona. Stiamo parlando – secondo i dati dell’Anief – di oltre quaranta mila persone assunti da cooperative sociali a sette euro l’ora. In queste ore, presi dalla disperazione, molti di loro sono scesi in piazza aderendo allo sciopero nazionale proclamato dal sindacato Usb. Una mobilitazione necessaria che ha messo al centro la denuncia della sospensione salariale dei contratti ciclici verticali durante il periodo estivo per chiedere l’internalizzazione del servizio presso il ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero degli educatori scolastici che supportano gli studenti con disabilità: “Basta precariato”

