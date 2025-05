Schio maltrattamenti all’asilo nido | arrestate due titolari dopo le indagini

A Schio, in provincia di Vicenza, due titolari di un asilo nido privato sono state arrestate dai Carabinieri per maltrattamenti su minori. L'inchiesta è scaturita da segnalazioni di comportamenti inappropriati, culminando in arresti in flagranza differita. Le donne ora si trovano agli arresti domiciliari mentre proseguono le indagini.

Due delle tre proprietarie di un asilo nido privato di Schio, in provincia di Vicenza, sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti sui bambini. L’indagine, avviata dopo alcune segnalazioni, ha portato all’arresto in flagranza differita. Le due donne sono ora ai domiciliari, mentre proseguono gli accertamenti. Segnalazioni e prime indagini in un asilo . Schio, maltrattamenti all’asilo nido: arrestate due titolari dopo le indagini Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

